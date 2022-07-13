مستشار النمسا في لبنان

يستعد لبنان لاستقبال المستشار النمساوي كارل نيهامر، الذي يزور لبنان للمرة الاولى منذ تولّيه مهماته في العام 2021 على رأس وفد من المسؤولين الكبار يتقدمهم وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار إضافة الى مسؤولين حكوميين من مواقع مختلفة.

ويتفقد الرئيس السويدي والوفد المرافق، بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وحدات بلاده في قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب («اليونيفيل»)، في وقت تستقبل هذه القوات وفوداً عدة من دول تشارك فيها قبل تمديد مهماتها في آب المقبل لولاية سنوية جديدة.(جريدة الجمهورية)