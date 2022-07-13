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لبنان

دوائر الرئاسة الاولى "تحاول لملمة" "التسريبات الخبيثة" في حق ميقاتي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 01:00
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لن تفيد التسريبات التجميلية "المنسوبة" الى "دوائر الرئاسة الاولى والموزعة على الصحف في التغطية على "التسريبات الخبيثة" التي تقوم بها "الجهات اللصيقة" بقصر بعبدا منذ الاسبوع الماضي في حق الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

والاكيد ان الجهة التي تقف وراء "التسريبات الخبيثة والتسريبات التجميلية" هي واحدة وتمتهن الظهور بوجهين ولسانين وقلمين، وتستخدم "الغرفة الاعلامية السوداء"(ما غيرا) للتضليل.

فما قيل قد قيل "بايعاز رسمي" وشكل اساءة كبيرة في حق الرئيس المكلّف اولا وما يمثله موقع رئاسة الحكومة تاليا.

اوساط معنية اكدت "ان ما تم تسريبه من رواية في احدى الصحف اليوم غير صحيح ويهدف الى التعمية على التسريبات السابقة المسيئة، ومحاولة للتنصل منها".

ولفتت الأوساط "الى الحملة التي يقودها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ونواب ومسؤولون في" التيار" ضد الرئيس المكلف"، ورأت فيها" محاولة عقيمة للضغط على الرئيس المكلف لنسف التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية في اليوم التالي للاستشارات النيابية".

وتشدد الاوساط "على ان العمل المطلوب من الرئيس المكلّف قد انجز وبات في عهدة رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسبا".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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