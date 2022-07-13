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لبنان

توجيهات باسيلية لـ "التيار" في ملف الحدود البحرية: "ما تعارضوا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 01:15
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تفيد مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغ  مسؤولي "التيار" الا يكونوا معارضين بالكامل خلال اطلالاتهم الاعلامية لفكرة تقاسم الموارد البحرية من الغاز او الارباح مع اسرائيل عبر شركة مشتركة.

وبحسب المصادر، فان باسيل وخلافا لموقف حزب الله لا يعارض مثل هذا الحل على اعتبار انه يجنب الذهاب الى تصعيد سياسي كبير بين العهد والولايات المتحدة الاميركية وهذا اخر ما يريده باسيل.

وترى المصادر "ان اتخاذ "التيار" وباسيل مثل هذا الموقف قد يؤدي الى خلاف كبير مع حزب الله الذي اعلن انه لن يتدخل في الترسيم البحري ، الا في ما يعتبره شبهة تطبيع واي استفادة اقتصادية مشتركة سيعتبرها الحزب مدخلا للتطبيع لن يوافق عليه لا بل سيحاربه".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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