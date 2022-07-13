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لبنان

حرب خدماتية وانمائية تطال "شخصية بارزة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 01:30
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يلاحظ "تيار المردة" أن حربا اعلامية غير مباشرة انطلقت في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم تأخذ طابعا سياسيا حتى الساعة، بل تتمحور حول مواضيع حياتية وانمائية ومعيشية، عبر تسليط الضوء على مشاكل مرتبطة بمنطقة زغرتا الزاوية، ومتعلقة بالكهرباء والمولدات الكهربائية والبنى التحتية والمياه والنفايات، وهي قضايا مشتركة ومتشابهة في مختلف المناطق اللبنانية.

وتؤكد مصادر "المردة" أن الحملة الاعلامية المذكورة تعمل على تضخيم اي اشكال فردي يحصل في منطقة زغرتا الزاوية، لاسيما في بلدة أهدن حيث يتوافد السياح بشكل كبير وحيث تشهد مختلف المقاهي والمطاعم زحمة متواصلة".

 مصادر مطلعة اشارت الى "أن هذه الحملة قد تدوم لأكثر من شهر وستليها مباشرة حملة جديدة مرتبطة بالعناوين السياسية التي يتبناها فرنجية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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