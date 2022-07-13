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لبنان

"التيار" يرغب بضبط نوابه ويصدر قرارا صارما ( صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 01:45
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تفيد مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" يرغب في ضبط نوابه الاساسيين ومنعهم من القيام بأي تدخلات مرتبطة بالانتخابات البلدية المقبلة، خصوصا ان بعض هؤلاء لديه رغبة جدية في خوض الانتخابات عبر دعم مرشحين في عدد من المدن والبلدات.

وبحسب المصادر " فان التيار لا يريد لاي من نوابه ان يستمروا في تكوين حيثيات شعبية مستقلة عن الحيثية العونية، لان الامر سيؤدي الى عملية تنافس داخلية بين هذا النائب او ذاك ما يزيد الخسائر الشعبية للتيار".

وفي سياق متصل حصل "لبنان٢٤" على وثيقة صادرة عن امين سر "التيار" جهاد سلامة تحذر جميع المنتسبين الى" التيار" من الترشح للانتخابات البلدية  دون الموافقة المسبقة من  رئيس" التيار" بناء لاقتراح اللجنة المركزية للبلديات".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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