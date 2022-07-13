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لبنان

إشكال امام أحد الأفران في حلبا... إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
13-07-2022 | 01:02
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وقع إشكال فردي بين عدد من المواطنين أمام أفران منيارة في حلبا، وفق مندوبة "لبنان 24".
وعلم "لبنان 24" ان سبب الاشكال يعود على الاسبقية في حصول على ربطة الخبز.
 
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