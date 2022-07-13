إشكال امام أحد الأفران في حلبا... إليكم ما حصل (صور)

وقع إشكال فردي بين عدد من المواطنين أمام أفران منيارة في حلبا، وفق مندوبة "لبنان 24".

وعلم "لبنان 24" ان سبب الاشكال يعود على الاسبقية في حصول على ربطة الخبز.