على الرغم من الأزمة.. قطاع ينتعش من جديد

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان يشهد مجال تراخيص الامتياز أو "الفرانشايز"، بخلاف القطاعات الأخرى ،حركة ناشطة ولاسيما مع انتعاش الموسم السياحي.

وفي هذا الإطار، أكد أحد أصحاب تراخيص الامتيار أنّ "هناك تحسناً كبيرا ولاسيما في أرقام قطاعي المطاعم والبيع بالتجزئة مع الحركة الكبيرة للمغتربين اللبنانيين والتي من المتوقع ان تزداد في شهر آب المقبل".

وشدد على انه "على الرغم من الأزمة وتراجع القدرة الشرائية من الضروري المحافظة على بعض الماركات في السوق اللبناني ولا سيما تلك التي اعتاد عليها سواء السائح أو المغترب بانتظار حلحلة او "انفراجة" ما في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى انه "بالرغم من إقفال عدد كبير من مؤسسات "الفرانشايز" بعد أزمة 2019 الا ان عددا كبيرا من أصحاب تراخيص الامتياز اللبنانيين انتقلوا إلى دول عربية وتمكنوا من تحقيق نجاحات وبالتالي تأمين سيولة لمؤسساتهم حيث أعادوا افتتاح بعضها حاليا في موسم الصيف او يفكرون بذلك قريباً في حال لمسوا تطورات إيجابية في الوضع السياسي".