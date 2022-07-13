وداعا للمركبات الفارهة: اللبنانيون يتجهون إلى السيارات الكهربائية.. وهذا كل ما يجب ان تعرفوه عنها

اتخذ سعر صفيحة البنزين في لبنان مسارا تصاعديا في السنتين الماضيتين وتخطى سعرها حاليا الـ 650 ألف ليرة لبنانية، فمشكلة رفع الدعم عن المحروقات لم تكن الوحيدة التي أثرت على الأسعار، بل الحرب الأوكرانية ـ الروسية زادت الطين بلة وارتفع سعر برميل النفط عالمياً، هذا الأمر حد من تنقل اللبنانيين بنسبة كبيرة ودفعهم لإيجاد بدائل اقتصادية تؤمن حاجتهم الضرورية بالتنقل من دون أن تزيد من أعبائهم المالية، فمنهم من باع سيارته ذات الاستهلاك المرتفع للوقود لشراء سيارة صغيرة اقتصادية او اتجه للسيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من تعدد الأزمات في لبنان، الا ان سوق السيارات الكهربائية يشهد على ما يبدو إقبالاً جيداً ومن المؤكد انه سيكون واعداً في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أوضح كريس العضم وهو مدير المبيعات في إحدى شركات السيارات في لبنان التي تستورد إحدى الماركات من السيارات الكهربائية لـ "لبنان 24" ان "الإقبال على هذه السيارات هو بنسبة 50 بالمئة"، مشيراً إلى ان "سعر السيارة يبدأ من 19900 دولار أميركي".

أما عن طريقة الدفع، فأشار إلى أن "الشركة تقبض الفريش دولار كما تقبل بشيك مصرفي على سعر السوق الموازية وبإمكان الزبون تبديل سيارته القديمة بأخرى جديدة مع دفع الفرق على سعر دولار السوق".

ولفت العضم إلى ان "السيارات الكهربائية مُعفاة من الجمرك"، مشيرا إلى ان "الوكالات الحصرية ألغيت للأسف وبات بإمكان أصحاب المعارض استيراد هذا النوع من السيارات".

وتابع ان "هذا النوع من السيارات قد يكون سعره أرخص في المعارض لكن السيارة لا تكون مكفولة"، محذرا من انه "في حال حصول حادث أو عطل ما في السيارة لا يمكن من اشترى هذا النوع من السيارات من أحد المعارض إصلاح سيارته في الشركة لأنها غير مكفولة".

أما عن كيفية تشريج بطاريات السيارة، فأوضح العضم انه مع كل سيارة شاحن خاص بها بقوّة 6، 8 أو 12 أمبير يُوصَل في مقبس المنزل"، ولفت إلى ان "عددا من محطات البنزين قام بتركيب كايبل الـFast Chargeيُقلّص مدّة تشريج البطارية إلى ما بين النصف ساعة والساعة". ماذا عن المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية، فلفت إلى انها تتفاوت ما بين 300 كلم، 450، 550 و700 كلم.

أما عن قطع السيارة الكهربائية وسعرها، فقال ان "هذه السيارة لن تحتاج إلى دخول الكاراج أو إلى معاينة دورية وتغيير قطع وزيت لأن محرّكها على الكهرباء وبطاريتها مصنوعة من الليثيوم".

كيف تعمل السيارات الكهربائية؟

عند تشغيل السيارة والضغط على دواسة الوقود، هذا ما يحدث:

- يتم تحويل الطاقة من بطارية DC إلى تيار متردد للمحرك الكهربائي.

- ترسل دواسة الوقود إشارة إلى وحدة التحكم التي تقوم بضبط سرعة السيارة عن طريق تغيير تردد طاقة التيار المتردد من العاكس إلى المحرك.

- المحرك يربط ويدير العجلات من خلال ترس أو محرك الغيار.

- عندما يتم الضغط على الفرامل أو تباطؤ السيارة، يتحول المحرك إلى مولد التيار المتردد وينتج الطاقة، والتي يتم إرسالها مرة أخرى إلى البطارية.

كيف يعمل شحن السيارات الكهربائية؟

تعتمد المدة التي يستغرقها شحن سيارة كهربائية على حجم البطارية وسرعة نقطة الشحن، وقد يستغرق الأمر من 30 دقيقة إلى 12 ساعة حسب هذه العوامل.

وتستغرق السيارة النموذجية المزودة ببطارية 6 كيلوواط في الساعة نحو 8 ساعات لشحنها بالكامل مع نقطة شحن تبلغ 7 كيلوواط، ويمكن لمعظم السيارات الكهربائية السفر لمسافة 150 ميلاً تقريبًا بشحنة كاملة واحدة.

ولا بد من الإشارة إلى ان العام 2021 شهد إقبالاً في أنحاء العالم على السيارات الكهربائية بنسبة 9 في المئة من مجمل مبيعات السيارات الجديدة وذلك ارتفاعًا من 2.5 في المئة عام 2019، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

إذن السيارات الكهربائية هي المستقبل، وتكنولوجيا صناعة هذه المركبات في تطور مستمر، ومن المتوقع أن يصل الطلب على سوق السيارات الكهربائية العالمي إلى 1.212 مليار دولار بحلول عام 2027.