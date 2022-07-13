لا جدول للمحروقات اليوم.. هل تعود الأزمة؟

كشف عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان جدول تركيب أسعار المحروقات لن يصدر اليوم، وذلك بسبب اضراب الموظفين في المديرية العامة للنفط.

وعلّقت مصادر متابعة على الموضوع عبر "لبنان 24" على هذا الأمر سائلة: "هل هذا يعني وقف التسليم وعودة الطوابير أمام المحطات؟"

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ولاحقاً، اعلنت المديرية العامة للنفط في بيان انها "لن تصدر جدول تركيب أسعار للمحروقات اليوم بسبب اضراب موظفي المديرية .