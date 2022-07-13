Advertisement

لبنان

فيديو "بكبّر القلب" من قلعة بعلبك... وخضر: كم تليق بنا الحياة

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:49
A-
A+
Doc-P-970822-637933026073769022.jpg
Doc-P-970822-637933026073769022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، فيديو عبر حسابه على "فايسبوك" يظهر مجموعة من السيدات dرقصن ويغنين "راجع يتعمّر لبنان" في قلعة بعلبك، وأرفق الفيديو بالقول: قُبيل انطلاق حفل أمس في قلعة بعلبك، صادفت مجموعة من السيدات يغنّين، يرقصن وينبضنَ حب وعشق للحياة رغم كل الظروف.
Advertisement
استوقفني هذا المشهد ، فقمت بتصويره والحديث معهنّ . أتينَ من بيروت للإستمتاع ببعلبك وقلعتها ومهرجناتها.
كم نحن بحاجة للفرح وللأمل، وكم تليق بنا الحياة".
 

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
06:48 | 2022-07-13
06:45 | 2022-07-13
06:37 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website