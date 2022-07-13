فيديو "بكبّر القلب" من قلعة بعلبك... وخضر: كم تليق بنا الحياة

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نشر محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، فيديو عبر حسابه على "فايسبوك" يظهر مجموعة من السيدات dرقصن ويغنين "راجع يتعمّر لبنان" في قلعة بعلبك، وأرفق الفيديو بالقول: قُبيل انطلاق حفل أمس في قلعة بعلبك، صادفت مجموعة من السيدات يغنّين، يرقصن وينبضنَ حب وعشق للحياة رغم كل الظروف.استوقفني هذا المشهد ، فقمت بتصويره والحديث معهنّ . أتينَ من بيروت للإستمتاع ببعلبك وقلعتها ومهرجناتها.كم نحن بحاجة للفرح وللأمل، وكم تليق بنا الحياة".