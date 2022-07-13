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لبنان

سليم عون: "الرئيس المقبل يجب أن يكون على الأقلّ مدعوماً من التيار أو من القوات"

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:48
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 رأى النائب سليم عون في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لأنّ مجلس النواب الجديد لم يمنحها الثقة، وبالتالي لا يمكنها أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية"، مؤكدا أنه "إذا توافّرت النيّات الحسنة والإرادة يمكن للأمور ان تتبدّل بلحظة".
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وشدد على أن "أي رئيس مقبل للجمهورية يجب ان تكون لديه صفة تمثيلية قوية وأن يكون مدعوما من التيار أو من القوات أو من الطرفين معاً، وإلا يكون فاقدا الغطاء المسيحي". 
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