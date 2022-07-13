نائبا جزين استنكرا تزايد عمليات السرقة والتعديات في الجرمق

Advertisement

استنكر نائبا جزين في "تكتل الجمهورية القوية" الدكتورة غادة أيوب والمهندس سعيد الأسمر في بيان "تزايد عمليات السرقة والتعديات على ممتلكات المواطنين في بلدة الجرمق في قضاء جزين" ، وأسفا "لما يتعرض له أهالي الجرمق من خسائر يتكبدونها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يحاولون التصدي لها في سبيل استمرارية العيش".اضاف البيان:"حيال هذا الوضع، أجرينا سلسلة اتصالات بالقادة الأمنيين في المنطقة للبحث في كيفية وضع حد لعمليات السرقة والتعديات التي تحصل في المنطقة ولا سيما أن كاميرات المراقبة رصدت سلسلة من عمليات السرقة يمكن استخدام تسجيلاتها في التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين. كما تلقينا وعداً من المسؤولين عن الأجهزة الامنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير المطلوبة وفقا لعديد العناصر الموجودة والامكانات المتوافرة لديهم".