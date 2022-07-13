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لبنان

رئيس بلدية عنجر: لضم قرى البقاع الاوسط الى نطاق كهرباء زحلة

Lebanon 24
13-07-2022 | 03:39
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طالب رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين في بيان، "نواب البقاع الذين يدرسون ويجتمعون لانجاز آلية جديدة لكهرباء زحلة، ان يكون في سلم أولوياتهم ايضا القرى الخارجة عن نطاق كهرباء زحلة، وان يتضمن مشروعهم ضم كل قرى البقاع الاوسط الى نطاق كهرباء زحلة، لعله نخفف من ازمة الكهرباء في هذه القرى المتروكة للمولدات والفواتير الباهظة، بحيث لا يزال اكثر من 100 الف بقاعي يعانون العطش في قرى مجدل عنجر وبرالياس وقرى البقاع الشرقي من كفرزبد وعين كفرزبد وقوسايا والفاعور، بالاضافة الى الصويري وسواهم ممن يؤمن احتياجاته من مياه نبع شمسين الذي يشكو من عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تامين الكهرباء لهذه المحطة". 
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وشدد على "حق اكثر من 200 الف بقاعي في الحد الادنى خارج تغطية كهرباء زحلة ان يكون لهم من يعمل لتوفير الكهرباء لهم، وان يصار الى رفع مشروع قانون يجيز لكهرباء زحلة انتؤمن الكهرباء لكل قرى وبلدات البقاع الاوسط، وبذلك نؤمن المياه الى كل القرى والكهرباء وبسعر ادنى بنسبة 30 %عما يدفعه حاليا مواطني هذه القرى ." 

 
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