Advertisement

لبنان

ملابسات قتل الدركي سالم الضناوي تتكشف.. هذا ما أعلنته قوى الأمن

Lebanon 24
13-07-2022 | 03:43
A-
A+
Doc-P-970839-637933059554689284.jpg
Doc-P-970839-637933059554689284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

 

بتاريخ 27-6-2022، وفي محلّة أبي سمراء – طرابلس، أقدم مجهولون على إطلاق أعيرة نارية عدّة من أسلحة حربية باتجاه أحد عناصر قوى الامن الداخلي (الدركي سالم الضناوي)، أصيب على إثرها بطلقتين ناريّتين، نُقل بعدها الى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.
Advertisement

 بنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف ملابسات جريمة القتل، تبيّن لها أنه وقبل الحادثة المذكورة حصل خلاف بين المغدور والمدعو: خ. ع. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة) في محلّة أبي سمراء تطوّر إلى تضارب بالأيدي والسّكاكين، وأصيب الأخير بجرح في يده وتمّ فض الإشكال.

 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد منفّذي جريمة القتل وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويّات المتورطين الرئيسيين بالجريمة، وهم اللبنانيّون:

 خ. ع. (مواليد عام 2002)
 ا. ع. (مواليد عام 1999)
 م. ع. (مواليد عام 1994)
 خ. ع. (مواليد عام 1972)
 م. ع. (مواليد عام 1997)
إضافةً إلى تحديد هويات سبعة مشاركين بالإشكال الذي حصل قبل قتل الدركي المذكور.

 أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 5-7-2022، وبنتيجة عمليات المراقبة للعمل على توقيف المتورطين الرئيسيين في الجريمة، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان اختبائهم، داخل منزل في بلدة بتوارتيج – الكورة، فوضعت الشّعبة خطّة محكمة لمداهمة المنزل المذكور وتوقيف من بداخله، والحؤول دون فرار أحد منهم، ودهمت دوريات الشّعبة المنزل المذكور، وأوقفت بداخله جميع المتورطين في جريمة القتل. وبتفتيشهم والمنزل، تم ضبط مسدّس حربي.

 بالتحقيق معهم، اعترف المتورطون الرئيسيون بتنفيذ جريمة قتل عنصر قوى الأمن الدّاخلي في محلّة أبي سمراء نتيجة خلاف فوري حصل بين المغدور والموقوف الأول، فحاولوا بعدها الانتقام من الدركي، من الإشكال الذي تطوّر الى إطلاق نار وراح ضحيّته الأخير. كما تمكّنت دوريّات الشّعبة من تنفيذ مداهمة في محلّة أبي سمرا نتج عنها توقيف سبعة أخرين شاركوا في الإشكال الأوّل.

أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
06:48 | 2022-07-13
06:45 | 2022-07-13
06:37 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website