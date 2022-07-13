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لبنان

مدربو اللبنانية اعلنوا الاضراب حتى قبض مستحقاتهم

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:05
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 أعلن  مدربو الجامعة اللبنانية، في بيان،  "الاضراب القسري حتى قبض  مستحقاتهم والطلب من بعض المديرين والعمداء بإقرار عقود المصالحة كاملة  عن أشهر ١، ٢ ،٣ ،٤ ،٥ و٦.
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