مدربو اللبنانية اعلنوا الاضراب حتى قبض مستحقاتهم

أعلن مدربو الجامعة اللبنانية، في بيان، "الاضراب القسري حتى قبض مستحقاتهم والطلب من بعض المديرين والعمداء بإقرار عقود المصالحة كاملة عن أشهر ١، ٢ ،٣ ،٤ ،٥ و٦.

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