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لبنان

كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة:  طقس صيفي معتدل ورطب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارة.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الخميس:  غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

 

الجمعة:  غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات.

 

السبت:  قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:  5,37

ساعة غروب الشمس:  19,50

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