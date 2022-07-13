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لبنان

ضو: لا عذر لعدم اصدار جدول اسعار المحروقات

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:57
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 غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": "‏سعر برميل النفط نزل دون $١٠٠ يعني سعر التنكة لازم يهبط،الموظفون مضربون منذ أسابيع واصدروا جداول أسعار، لا عذر لعدم إصدار الجدول الذي يخفف سعر التنكة على المواطن اليوم بأسرع وقت".
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