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لبنان

لا كهرباء في مجلس النواب!

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:09
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أفادت قناة "الجديد"، أنّ الكهرباء انقطعت في مجلس النواب بسبب نفاد مادة المازوت.
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مجلس النواب

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