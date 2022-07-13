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لبنان

بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع الإثنين المقبل

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:26
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، إلى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين المقبل، في عين التينة.
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