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لبنان
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع الإثنين المقبل
Lebanon 24
13-07-2022
|
05:26
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، إلى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين المقبل، في عين التينة.
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