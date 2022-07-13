وهاب يتحدّث عن عودة النازحين: "عندها سيفتش اللبناني عن عامل سوري بالسراج والفتيلة"

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"الكلام عن عودة النازحين السوريين تضييع للوقت. عندما يفك الحصار عن سوريا وتبدأ عملية الإعمار تبدأ العودة دون منة من أحد وعندها سيفتش اللبناني عن عامل سوري بالسراج والفتيلة".