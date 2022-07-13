جريمة من نوع آخر





يلاحظ منذ مدة ليست قصيرة أن هناك عددًا من الشبان يقوم بتجميع الحطب تحضيرًا لفصل الشتاء وأيضًا لبيع ما تيسر له في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وهو أمر طبيعي، إلا أن ما هو ليس طبيعيًّا أن بعضهم يقوم بقطع الأشجار الخضراء "على عينك يا تاجر" ما يعد جريمة بحق الطبيعة... فهل هناك من يحاسب؟

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