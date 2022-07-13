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لبنان

مشكلة لم تخطر على البال!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 07:45
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بعد إنتشار فيروس كورونا منذ سنتين وإقفال البلاد والمسابح، إرتفع سوق شراء المسابح الصغيرة الخاصة بالمنازل. فباتت العائلات تجتمع وتسبح وتقضي وقتا مسليا، وتكرر المشهد العام الماضي، رغم فتح المسابح أبوابها أمام الزوار.
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لكن هذا العام، ومع ارتفاع سعر "دخولية" المسابح، قرر الكثير من الاشخاص أعادة تركيب مسبحهم الخاص، الا أنهم إصطدموا بمشكلة وهي أن "الماي مقطوعة"، ما يعني عدم قدرتهم على تنظيف المسبح بشكل دوري أو تغيير مياهه كلّ فترة.
ولا بدّ من الاشارة الى أنه من الضروري تنظيف المسابح المنزلية بشكل دائم لأنها قد تحتوي على بكتيريا كثيرة تؤدي الى أمراض جلدية أو حساسية للعيون.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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