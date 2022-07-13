عون: لبنان يرفض أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم

دعت السفيرة الفرنسية آن غريو بعد لقائها رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا، الى "احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري".

وشددت غريو على "وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما".

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في سياق آخر، أبلغ الرئيس عون النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس.

كذلك، عرض رئيس الجمهورية مع قائد "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو انتهاك اسرائيل للقرار 1701 ، كما وعرض معه التنسيق القائم مع الجيش اللبناني والتمديد للقوات الدولية في الجنوب