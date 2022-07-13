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لبنان

بين الدولار والمولدات الخاصة... مشكلة جديدة تواجه اللبنانيين

Lebanon 24
13-07-2022 | 09:00
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مشكلة جديدة تطرأ على حياة اللبنانيين لاسيما على الذين يسكنون المدن، وهي أن أصحاب المولدات الكهربائية  يقومون بتركيب عدادات خاصة بالمصاعد والمنافع الكهربائية المشتركة لكل مبنى بعدما كان يتم دفع حسابها بشكل ثابت وغير متحرك عن كل شهر (مقطوعية).
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ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوة الى رفع تسعيرة الفاتورة المشتركة لكل مبنى من مليون ليرة لبنانية الى ما لا يقل عن 7 ملايين ليرة، وذلك وفقا لتسعيرة الدولار التي اعتمدها مختلف أصحاب المولدات الخاصة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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