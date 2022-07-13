الحجار زار نهرا: وزارة الشؤون تعمل على تنفيذ مشاريع لدعم مدينة طرابلس ومنطقة عكار

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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، في حضور رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي ووفد من جمعية المنهج الخيرية وجمعية أم النور، وتم البحث في الاوضاع الاجتماعية للمدينة، بخاصة ملف انشاء مركز لمعالجة المدمنين .وقال الحجار :" هدفنا من زيارة طرابلس البحث بالشؤون الاجتماعية للمدينة وفتح ملف مركز معالجة المدمنين. واطلعنا المحافظ على التقديمات التي تقوم بها الوزارة في طرابلس والمناطق الشمالية كافة".اضاف:" سنقوم بزيارة مركز جمعية المنهج الخيرية لدرس الحاجات الفعلية والاطلاع على الاعمال ميدانيا، لنتمكن قريبا من البدء باطلاق البرنامج، وسنقوم بجولة واسعة لدرس الحاجات الاجتماعية للمنطقة كافة ، وسنحدد كيفية وتوقيت بداية العلاج للشباب والشابات من مختلف الفئات التي تعاني من آفة الادمان ".وتابع:" يعمل محافظ نهرا مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والوزارات المعنية لتأمين حاجة مدينة طرابلس ، الا اننا نعلم ان الحاجات أكبر من القدرات، لا سيما وأن طرابلس بحاجة الى الكثير الكثير، وهي مع محيطها تحتضن اعدادا كبيرة من النازحين ، ولكن كوزارة الشؤون نعمل على تنفيذ مشاريع تقوم على دعم مدينة طرابلس ومنطقة عكار، ونساعد العائلات الأكثر فقرا بمبلغ مادي وان كان بسيطا ، وهناك فئة كبيرة في طرابلس وعكار تستفيد بشكل مباشر من هذه المساعدات المالية لتستطيع ان تتخطى الأزمة بأقل الاضرار ، ونعمل مع المؤسسات الدولية لانشاء مشاريع، بالتعاون مباشرة مع الوزارة، لدعم اللبنانيين والنازحين السورين".وختم:" رأينا واضح بموضوع عودة النازحين السوريين، وتحدثنا في بروكسل عن هذا الموضوع".