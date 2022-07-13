الأفران في طرابلس... هذا ما يحصل فيها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لجهاز "أمن الدولة" بجولة على مختلف الأفران في مدينة طرابلس للتأكد من سير العمل ومن عدم اقدام اصحاب الأفران على احتكار الخبز.

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