29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأفران في طرابلس... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
13-07-2022
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لجهاز "أمن الدولة" بجولة على مختلف الأفران في مدينة طرابلس للتأكد من سير العمل ومن عدم اقدام اصحاب الأفران على احتكار الخبز.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة الخبز تتفاعل... اليكم ما حصل في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
أزمة الخبز تتفاعل... اليكم ما حصل في طرابلس (فيديو)
13/07/2022 17:38:25
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ازدحامٌ كثيف.. "طوابير الخبز" تقطع طريقاً في طرابلس (صور)
Lebanon 24
ازدحامٌ كثيف.. "طوابير الخبز" تقطع طريقاً في طرابلس (صور)
13/07/2022 17:38:25
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة الخبز في طرابلس تدخل أسبوعها الثاني
Lebanon 24
أزمة الخبز في طرابلس تدخل أسبوعها الثاني
13/07/2022 17:38:25
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير الخبز في طرابلس تابع... هكذا بدا المشهد اليوم! (صور)
Lebanon 24
طوابير الخبز في طرابلس تابع... هكذا بدا المشهد اليوم! (صور)
13/07/2022 17:38:25
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخبز
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
12:15 | 2022-07-12
12/07/2022 12:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
15:13 | 2022-07-12
12/07/2022 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
00:25 | 2022-07-13
13/07/2022 12:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!
16:01 | 2022-07-12
12/07/2022 04:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت".. ماذا سيكشف نصرالله في خطابه غداً؟
Lebanon 24
"مفاجآت".. ماذا سيكشف نصرالله في خطابه غداً؟
14:00 | 2022-07-12
12/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-07-13
"حزب الله" يترقّب... هل يقبل باسيل بفرنجيّة للرئاسة؟
08:30 | 2022-07-13
وين في لبناني في طابور.. حتى في فرنسا
06:45 | 2022-07-13
أيها اللبنانيون... لا تنتظروا المنّ من زيارة بايدن
09:00 | 2022-07-13
بين الدولار والمولدات الخاصة... مشكلة جديدة تواجه اللبنانيين
07:15 | 2022-07-13
جريمة من نوع آخر
10:29 | 2022-07-13
قرار من مولوي حول المرامل والمقالع في ميروبا ووطى الجوز
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
13/07/2022 17:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact