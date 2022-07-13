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لبنان

لجنة الاشغال بحثت في ازمة المياه في بيروت

Lebanon 24
13-07-2022 | 08:05
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء النواب.


 وصدر عن اللجنة البيان التالي :"بحثت اللجنة موضوع المياه في بيروت الكبرى ، واستمعت من نواب العاصمة للازمة التي عاشتها المدينة خلال الاسابيع الماضية واطلعت من المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على اسباب ازمة المياه، وتم تشكيل لجنة فرعية لبحث موضوع المياه برئاسة النائب محمد خواجة.
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وباشرت اللجنة درس مشروع القانون الرامي الى تنطيم انتاج الطاقة المتجددة، واستمعت الى عرض ممثل وزارة الطاقة والمياه حول الموضوع، على ان تستكمل درسه في جلسة لاحقة كما بحثت في موضوع زيادة التعرفة على الكهرباء ،وتم الاتفاق على استكمال البحث في جلسة لاحقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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