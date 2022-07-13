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لبنان

يمق أعلن توقف عمل الآليات والورش: طرابلس في خطر

Lebanon 24
13-07-2022 | 08:15
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عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في القصر البلدي في المدينة، في حضور رؤساء المصالح والدوائر والشرطة البلدية، اعلن فيه عن "توقف عمل الاليات والورش لعدم توافر المواد الأساسية والمحروقات وقطع الغيار وغيرها، بسبب التأخير وعدم التوقيع على سلفة 2 مليار ليرة لتسيير العمل البلدي، من صندوق البلدية".
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وقال: "ووصلنا اليوم الى شفير الهاوية مع الأسف أصواتنا لم تصل الى المسؤولين، أصواتنا لم تصل الى من في يده الأمر والقرار، موضوع السلف التي اقرها المجلس البلدي لم تقر حتى اللحظة في وزارة الداخلية، لذلك اعلن اننا في حالة الخطر والتوقف عن العمل في كل الأشغال الضرورية في المدينة نتيجة لعدم توافر المحروقات والمواد والمستلزمات الأساسية المطلوبة لتسيير المرفق العام، ونحمل المسؤولين مسؤولية وتداعيات هذا القرار، نحن رفعنا الصوت بالنسبة للأبنية المتصدعة، ولقد انهار ليل أمس بناء اخر في ضهر المغر القبة، وللأسف دم الطفلة التي استشهدت لم يحرك مشاعر المسؤولين للقيام بعمل استثنائي لبلدية ومدينة طرابلس، للأسف امكانات البلدية المحدودة أصبحت في الحضيض ووصلت الى الصفر، لا محروقات، والآليات ستتوقف لعدم وجود المحروقات والمسؤولبة في رقبة صاحب القرار من المسؤولين، سلفة قيمتها 2 مليار ليرة موجودة في وزارة الداخلية والبلديات الى الان لم يتم التوقيع عليها لتسيير العمل البلدي".
 
أضاف :" نطالب بل نؤكد ان مدينة طرابلس في خطر عندما تتوقف البلدية عن أداء واجباتها، أي ان كل أمور المدينة مهددة بالخطر، كل يوم نشاهد الانهيارات، في اليوم الأول من عيد الأضحى كان في جبل محسن، وليل امس في ضهر المغر القبة وغدا في مكان اخر لا سمح الله واليات البلدية معطلة وأيضا شرطة البلدية محدودة الصلاحيات والياتها معطلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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