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لبنان
حميه: الاطار القانوني الجديد للمرافئ يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
13-07-2022
|
08:36
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد لطوف ورئيس "تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت" نبيل فايق الخوري، في حضور رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، وبحث معهم في المشاريع المستقبلية في المرفأ وكذلك الرسوم المرفئية وبدلات الاشغال ومواقف شاحنات الترانزيت.
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وأكد الوزير حميه أن "القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".
واشار إلى أن "الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية اصبح قاب قوسين او ادنى من الانجاز، والذي يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط".
شركات الترانزيت
كما عرض حميه مع وفد من "نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي" برئاسة رفيق ابي صالح، لشؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات.
كما استقبل حميه اليوم في مكتبه في الوزارة وفداً من نواب عكار المنية الضنية ضم كل من سجيع عطية، وليد البعريني، اسعد درغام، محمد سليمان، محمد يحيه واحمد الخير، وتناول اللقاء موضوع صيانة وتأهيل الطرقات الرئيسية والمحلية.
ولفت حميه الى انه" كان قد كلف الفرق المعنية في الوزارة القيام بالكشف الميداني على حال الطرقات واعداد الدراسات حولها ليصار الى تأهيلها وصيانتها بحسب الإمكانات المتوافرة في الوزارة".
اثر اللقاء شكر عطية الوزير باسم الوفد وتكتل "الاعتدال الوطني" على الإهتمام الذي ابداه في ما خص تأهيل وصيانة الطرقات في المنطقة، مشيدا ب"تحضير وتجهيز الملفات بشكل تفصيلي من قبل الوزارة والتي تلحظ جميع الطرق في تلك الاقضية"، موجهاً دعوة للوزير حميه لزيارة المنطقة.
ودعا عطية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي" لتخصيص بعض الهبات من المؤسسات الدولية لمصلحة طرقات المنطقة"، مؤكدا"التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية الانماء".
واعلن حميه عن "ورشة ترقيع وتأهيل الطرق في عكار والمنية والضنية ستبدأ الاسبوع المقبل"، لافتاً الى انه" كان هناك مشروعً للبنك الأوروبي يعنى بتنمية منطقة عكار الا انه توقف"، مشيرا الى "عقد اجتماع خلال الاسبوعين المقبلين مع الرئيس ميقاتي لتحريك هذا الملف من جديد لتنال عكار والمنية والضنية حصتهما من هذا المشروع".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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