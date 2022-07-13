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لبنان

إضراب تحذيري 3 أيام الاسبوع المقبل لبلديات إتحاد صيدا - الزهراني

Lebanon 24
13-07-2022 | 08:55
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- اعلن رئيس إتحاد بلديات صيدا - الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي،  خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في بلدية صيدا،  في حضور رؤساء  بلديات الإتحاد، وممثلين لهم،  "اتخاذ قرار بالإضراب التحذيري لثلاثة ايام الاسبوع المقبل 18 تموز الحالي و19 و20 منه اذا لم تلب مطالب البلديات ودفع مستحقاتها من الصندوق المستقل, وأيضا عائدات البلديات من الهاتف العادي والخليوي، بالإضافة إلى توفير المياه وزيادة التغذية الكهربائية، وتطبيق إجراءات قانونية قي حق اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية".  
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المصدر: الوكالة الوطنية
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