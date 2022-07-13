من اوكرانيا.. 100 منحة حكومية للطلاب اللبنانيين

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أعلنت السفارة الاوكرانية في بيان، أن "السفير إيهور أوستاش التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وكان اللقاء مناسبة لإطلاع الوزير على سير الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، لا سيما أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ومدفعية مدمرة ضد المدن الآمنة ومنشآت البنية التحتية والمؤسسات التعليمية، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين. في الأيام الأخيرة، تعرضت مدينة خاركيف، حيث كان الغالبية العظمى من الطلاب اللبنانيين يتابعون دراستهم قبل بدء الحرب لضربات وحشية جديدة من قبل الجيش الروسي".اضاف البيان: "كما تم إطلاع الوزير الحلبي على اقتراح مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للتحول إلى التعليم الموقت عبر الإنترنت للطلاب اللبنانيين وإنشاء حرم جامعي أوكراني في لبنان، حيث يمكنهم متابعة دراستهم وفقا للبرامج التعليمية الأوكرانية، أو متابعة الدراسة حضوريا في المدن الأوكرانية الآمنة مثل لفيف، ترنوبل، تشرنيفتسي، إيفانو فرانكيفسك، موكاتشيفو وأوجهورود، وكذلك وفقا للبرامج الأوكرانية في الجامعات الأوروبية في بولندا وألمانيا وسلوفاكيا. تم ايلاء الاهتمام لمسألة إمكانية التعليم عبر الإنترنت للطلاب اللبنانيين المستقبليين في المؤسسات الطبية الأوكرانية، بالإضافة إلى قبولهم لممارسة التدريب الطبي العملي في لبنان".ولفت البيان الى أنه "أثناء الاجتماع تم إحاطة الوزير عباس الحلبي علما بتخصيص 100 منحة حكومية أوكرانية للطلاب اللبنانيين، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تعديل نص الاتفاقية بين وزارة التربية والعلوم الاوكرانية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي".