في زغرتا... صعقة كهربائية انهت حياته

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وفاة احد الاشخاص (سوري الجنسية) جراء تعرضه لصعقه كهربائية اثناء تواجده على احد الاعمدة عند مفرق الفوار في قضاء زغرتا.

ويعمل "جهاز الطوارئ والاغاثة" على نقل الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة.