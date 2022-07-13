29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل: لدفع المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الجديد
Lebanon 24
13-07-2022
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المجلس التنفيذي ل"نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل"، اجتماعا في دورس، في حضور رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع اكرم زريق. وبحث المجتمعون في موضوع "عدم التجاوب من السلطات المعنية مع المطالب، لتنفيذ سلسلة مطالب أهمها دفع المستحقات البلدية المتراكمة من عائدات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي عن أعوام 2019، 2020 و 2021".
Advertisement
وصدر عن المحتمعين بيان تلته أمينة سر النقابة سحر سماحة، شدد على ما يلي: "المبادرة الفورية لدفع مستحقات عمال ومستخدمي البلديات من المساعدة الاجتماعية والمستحقة لهم اعتبارا من شهر تشرين الثاني من العام 2021 وحتى نهاية العام 2022، ودفع بدل النقل الجديد للموظفين والأجراء مع المفعول الرجعي اعتبارا من صدور قرار رفع بدل النقل".
وطالب البيان الحكومة والوزراء المعنيين ب" تعديل أجور العمال وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام أسوة بما تم إقراره للقطاع الخاص، صرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2020 و 2021 وعائدات البلديات من الخليوي عن الأعوام 2019 و 2020 و 2021 بصورة فورية لتمكين البلديات من دفع مستحقات العمال".
وختاما حذر البيان من "المماطلة في تحقيق مطالب عمال البلديات، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية فعلية تبدأ بالإضراب التحذيري يوم الخميس المقبل الواقع في 21 تموز الجاري".
المصدر:
الوكالة الوطنية
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
12:15 | 2022-07-12
12/07/2022 12:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
15:13 | 2022-07-12
12/07/2022 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
00:25 | 2022-07-13
13/07/2022 12:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!
Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!
16:01 | 2022-07-12
12/07/2022 04:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت".. ماذا سيكشف نصرالله في خطابه غداً؟
Lebanon 24
"مفاجآت".. ماذا سيكشف نصرالله في خطابه غداً؟
14:00 | 2022-07-12
12/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-07-13
"حزب الله" يترقّب... هل يقبل باسيل بفرنجيّة للرئاسة؟
08:30 | 2022-07-13
وين في لبناني في طابور.. حتى في فرنسا
06:45 | 2022-07-13
أيها اللبنانيون... لا تنتظروا المنّ من زيارة بايدن
09:00 | 2022-07-13
بين الدولار والمولدات الخاصة... مشكلة جديدة تواجه اللبنانيين
07:15 | 2022-07-13
جريمة من نوع آخر
10:29 | 2022-07-13
قرار من مولوي حول المرامل والمقالع في ميروبا ووطى الجوز
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
13/07/2022 17:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
13/07/2022 17:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
13/07/2022 17:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact