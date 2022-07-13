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لبنان

5 جرحى في حادث سير

Lebanon 24
13-07-2022 | 10:27
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع حادث سير في منطقة المنية ما أدى الى سقوط 5 جرحى.
 
 
 
 
 
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