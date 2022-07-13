قرار من مولوي حول المرامل والمقالع في ميروبا ووطى الجوز

أحال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في مناطق ميروبا ووطى الجوز والجوار.

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