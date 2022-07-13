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لبنان

جريمة بحق الطفولة في هذه البلدة.. حاول اغتصاب فتى قاصر في بورة الخردة

Lebanon 24
13-07-2022 | 10:42
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تمكن الاهالي في بلدة تول الجنوبية من توقيف قاصر سوري يدعى ح. أ.أ ( 16 عاما) عندما كان يحاول اغتصاب فتى سوري يدعى ع.ع ( 12 عاما) قرب بورة للخردة في المنطقة، عندما ارتفع صراخ الفتى اثر تعرضه لمحاولة الاغتصاب، فسارع عدد من الاهالي واوقفوا المعتدي وتسلمته دورية من مخفر درك النبطية واوقف لدى مفرزة تحري النبطية بناء على اشارة القضاء المختص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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