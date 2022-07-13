جريمة بحق الطفولة في هذه البلدة.. حاول اغتصاب فتى قاصر في بورة الخردة

تمكن الاهالي في بلدة تول الجنوبية من توقيف قاصر سوري يدعى ح. أ.أ ( 16 عاما) عندما كان يحاول اغتصاب فتى سوري يدعى ع.ع ( 12 عاما) قرب بورة للخردة في المنطقة، عندما ارتفع صراخ الفتى اثر تعرضه لمحاولة الاغتصاب، فسارع عدد من الاهالي واوقفوا المعتدي وتسلمته دورية من مخفر درك النبطية واوقف لدى مفرزة تحري النبطية بناء على اشارة القضاء المختص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

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