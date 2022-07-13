الحلبي تابع مع زواره شؤونا تربوية مدرسية

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع سفير أوكرانيا في لبنان إيهور اوستاش يرافقه المستشار في السفارة فاليريل هريهوراش ورئيس جمعية خريجي الجامعات الأوكرانية الدكتور ذوقان جرماني، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون والمسؤول عن المنح الجامعية وليد زين الدين.واطلع الوزير، بحسب المكتب الاعلامي في الوزارة، من السفير على "الأوضاع الميدانية في بلاده وانعكاساتها على التربية والجامعات في العديد من المناطق الأوكرانية، خصوصا التي عانت وتعاني الدمار والخطر. وعبر الوزير عن امله في التوصل إلى تفاهم سياسي ينهي الحرب والقتال والكوارث والدمار".وعرض الجانبان الموضوع التربوي والجامعي. وأشار الوزير إلى "ان وزارة التربية ابلغت وزارة الخارجية والمغتربين موافقتها على مذكرة التفاهم مع الجانب الأوكراني المتعلقة بالتعاون الجامعي والمنح.كذلك طلب الوزير من السفير أن تعمل الجامعات الأوكرانية على تسهيل متابعة الطلاب اللبنانيين دراساتهم حيث المناطق التي يسودها الهدوء ، وان تتساهل معهم لجهة تحويل الأموال، نظرا لصعوبة الوضع النقدي في لبنان واستحالة التحويلات إلى الخارج.وابلغ السفير الأوكراني الوزير الحلبي بأن بلاده وافقت على مائة منحة جامعية بصورة خاصة للطلاب اللبنانين، وأعفت لبنان من شرط المعاملة بالمثل، نظرا للإمكانات المتواضعة للدولة اللبنانية.الكولوكيوممن جهة ثانية، إجتمع الوزير الحلبي مع المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، في حضور أمين سر المعادلات الجامعية والكولوكيوم عبد المولى شهاب الدين، واطلع منهما على التحضيرات اللوجستية والفنية والأكاديمية لإجراء امتحانات الكولوكيوم، كما اطلع على الحاجات والموازنات المخصصة لذلك ، ووعد بالعمل مع المعنيين على دعم هذه الموازنات لإنجاز امتحان الكولوكيوم ، مهنئا القائمين عليه في الوزارة ووزارة الصحة والنقابات المعنية على التنظيم والتطوير والشفافية على الرغم من الظروف الصعبة في البلاد.بلدياتواستقبل الوزير الحلبي وفدا ضم رئيس بلدية عترين غانم حسن، ورئيس بلدية عينبال رائد عبد الباقي والسيد مازن سري الدين . واطلع منهم على رغبتهم بإعادة فتح متوسطة عترين التي تم إقفالها في العام 2019 بسبب قلة عدد التلاميذ ، واعتبروا ان الوضع الإقتصادي يستدعي إعادة فتحها لتقريب المسافات على التلاميذ ، سيما وان البلدية مستعدة للمساعدة والتعاون في هذا الأمر. وكلف الوزير مدير التعليم الأساسي جورج داود، متابعة الأمر وتقديم اقتراح في هذا الصدد.صحناويثم اجتمع الوزير الحلبي مع النائب نقولا صحناوي يرافقه الطفل المتفوق في البرمجة المتطورة كنان يزبك مع والديه، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ومنسق المناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا. واطلع الوزير على نبوغ كنان في البرمجيات نسبة إلى عمره الذي لم يبلغ بعد 12 سنة ، وكان بحث في إمكانات مراعاة نبوغه في خلال تحصيله التعلمي.واعرب الوزير عن فخره واعتزازه بهذه الموهبة الفذة ، واعدا بإجراء كل ما يلزم ليكون مساره التربوي ميسرا من أجل اختيار المستقبل الذي يستحقه ويرفع إسم لبنان عاليا.واستقبل الوزير الحلبي النائب السابق طلال المرعبي وعرض معه قضايا تربوية، فالنائب وائل أبو فاعور وعرض معه قضايا تربوية تتعلق بمدارس منطقته.