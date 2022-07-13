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لبنان

الحاج حسن استقبل سفير قطر وأكد التزام وزارة الزراعة المعايير الدولية في التصدير

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:05
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 استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في الشؤون الزراعية في البلدين وعمليات التصدير من لبنان إلى دولة قطر.
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وشدد الحاج حسن على "حرص الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة تحديدا على تصدير كل المنتجات اللبنانية الخالية من أي ترسبات إلى الأسواق القطرية"، مؤكدا "إيمانه أن كل المنتجات اللبنانية هي من الافضل التي يتم تسويقها في العالم".
 
كما أكد "التزام وزارة الزراعة اللبنانية كل المعايير الدولية التي يتم اعتمادها للحفاظ على الجودة، مما يثبت مخبريا خلوها من الترسبات أو المبيدات، وبالتالي يفتح أبواب كل الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، وفي طليعتها الأسواق العربية".
 
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "الحديث تناول أيضا تحضيرات دولة قطر لإكسبو قطر العام المقبل وتم تأكيد التعاون المشترك بين لبنان وقطر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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