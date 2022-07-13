بسبب الضغط على المولدات.. توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقف خدماتها لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة.



وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

Advertisement