إليكم حصيلة توقيفات شعبة المعلومات خلال الشهر المنصرم

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع فروع شعبة المعلومات للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها (قتل، خطف، سلب، سرقة، نشل، مخدّرات ...) في مختلف المناطق، كلفت الشّعبة دورياتها المنتشرة على كلّ الأراضي اللبنانية إجراء عمليات رصد ومراقبة، للعمل على توقيف جميع المتورطين بالجرائم المذكورة والتي حصلت خلال شهر حزيران من العام ٢٠٢٢.وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من توقيف /316/ شخصاً من جنسيات مختلفة، على الشكل التالي:5 موقوفين بجرائم قتل أو محاولة قتل5 موقوفين بجرائم خطف63 موقوفًا بجرائم تجارة وترويج مخدّرات75 موقوفًا بجرائم سرقة (منازل، وشركات، وسيارات، ودرّاجات نارية وغيرها)۱۰ موقوفين بجرائم سلب بقوّة السلاح4 موقوفين بجرائم نشل۱۹ موقوفًا بجرائم تزوير وترويج عملة مزيّفة۱۷ مطلوباً للقضاء بموجب مذكّرات توقيف وخلاصات أحكام٢٥ موقوفاً بجرائم إطلاق نار، وإشكال وسكر ظاهر۱۹ موقوفاً بجرائم تهريب أجانب، ودخول غير شرعي، وإقامة غير مشروعة واستخدام وسائل نقل غير شرعية74 موقوفاً بجرائم مختلفة.أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين وأودعوا القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء المختص.