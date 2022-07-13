ما جديد عدّاد "كورونا" في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1457 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1129660.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10482.