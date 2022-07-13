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لبنان

تكتّل الإعتدال الوطني: للإتيان برئيس جامع للبنانيين وقادر على مصالحة لبنان مع محيطه العربي والعالمي

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:52
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عقد تكتّل الإعتدال الوطني اجتماعه الأسبوعي بحضور النواب سجيع عطيه، أحمد الخير، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، وأحمد رستم ومحمد سليمان وأمين سرّ التكتّل النائب السابق هادي حبيش، وذلك في مكتبه في جل الديب للبحث بآخر التطورات على الساحة السياسية  وعلى أثر الإجتماع صدر البيان الآتي:
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أولاً- يؤكّد التكتّل على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة والإبتعاد عن المطالب التعجيزية أو التمسّك بوزارات لفريق من هنا أو فريق من هناك خصوصاً وأننا على أبواب إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال مما يُدخل البلاد في شبه فراغ كامل لم تشهده الجمهورية اللبنانية منذ تأسيسها.

ثانياً- يدعو التكتّل الكتل النيابية إلى الإسراع في التشاور حول إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال الشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس الحالي وذلك تحت سقف المواصفات التي وضعتها البطريركية المارونية التي أكّدت على ضرورة الإتيان برئيس جامع للبنانيين وقادر على مصالحة لبنان مع محيطه العربي والعالمي.

ثالثاً- إستغرب التكتّل ما ورد أمس في أكثر من وسيلة إعلامية عن نية رئيس الجمهورية العماد عون بالبقاء في بعبدا بعد انتهاء ولايته وعدم صدور أي نفي في هذا الإطار، واعتبر التكتّل أن تهيئة الأجواء لخطوة كهذه ستُدخل البلاد في نفق سياسي مظلم يذكرنا بمرحلة الحكومتين عام 1988 وانهيار الهيكل على الجميع.

رابعاً: بحث التكتّل في اجتماعه اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل مشروع صيانة طرقات المنية والضنية وعكار حيث أكّد وزير الأشغال على البدء بتنفيذ الصيانة إعتباراً من الأسبوع القادم. 

 كما طالبه التكتّل بصيانة مرفأ صيادين السمك في العبدة بالتعاون مع الجيش اللبناني.

خامساً: طالب التكتّل وزير الإقتصاد والتجارة بإعطاء الشمال عامة والمنية والضنية وعكار خاصة حصتها من كميات الطحين بما يتناسب مع حاجة أهل هذه المناطق وطالبه بالتشدّد بقمع الإحتكار والتهريب.

سادساً: توجّه التكتّل إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يكون عيداً يحمل في طياته الخير والطمأنينة والإستقرار ويكون مدخلاً لإيجاد حلّ لأزماتنا المعيشية والإجتماعية.
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