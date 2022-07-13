سلسلة لقاءات لبري ودعوة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائدالعام لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو.واستقبل ايضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .وبعد الظهر عرض بري الاوضاع العامة لاسيما المعيشية وآخر المستجدات خلال لقائه المفتي الجعفري الممتاز المفتي الشيخ احمد قبلان .ولمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى الرئيس نبيه بري المزيد من إتصالات وبرقيات التهنئة بالمناسبة وفي هذا الإطار تلقى إتصالاً من قائد الجيش العماد جوزف عون ، كما تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ .كما تلقى نبيه بري برقية من الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز هنأه فيها بإنتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة .على صعيد آخر دعا بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل في 18 الحالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة .