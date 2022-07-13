Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لبري ودعوة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:36
A-
A+
Doc-P-971013-637933380552055550.png
Doc-P-971013-637933380552055550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائدالعام لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو. 
 
واستقبل ايضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .
Advertisement
 
وبعد الظهر عرض بري الاوضاع العامة لاسيما المعيشية وآخر المستجدات خلال لقائه المفتي الجعفري الممتاز المفتي الشيخ احمد قبلان .
 
ولمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى الرئيس نبيه بري المزيد من إتصالات وبرقيات التهنئة بالمناسبة وفي هذا الإطار تلقى إتصالاً من قائد الجيش العماد جوزف عون ، كما تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ .
 
كما تلقى نبيه بري برقية من الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز هنأه فيها بإنتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة .
 
على صعيد آخر دعا بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل في 18 الحالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
13:48 | 2022-07-13
13:01 | 2022-07-13
12:59 | 2022-07-13
12:32 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website