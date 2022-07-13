بلدية الغازية: سنلتزم بقرار اتحاد بلديات صيدا - الزهراني الإقفال لمدة 3 أيام

اعلنت بلدية الغازية في بيان، انه "التزاما بالقرار الصادر عن رؤساء المجالس البلدية في اتحاد بلديات صيدا الزهراني الداعي إلى إقفال البلديات لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من الاثنين 18 تموز حتى الأربعاء 20 تموز كإضراب تحذيري احتجاجا على الاوضاع المالية التي وصلت إليها البلديات خاصة لجهة عدم دفع مستحقاتهم من قبل الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي والهاتف العادي وشركة الكهرباء، فان البلدية ستلتزم بقرار اتحاد البلديات وتقفل أبوابها لمدة ثلاثة أيام متتالية اعتبارا من يوم الإثنين 2022/7/18 ولغاية يوم الأربعاء ضمنا الواقع في 2022/7/20 وعدم تقبل اية معاملات، على ان تبقى فرق الصيانة وجمع النفايات والعمال يعملون كالعادة".

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