في الضنية... طفل تنتهي حياته غرقًا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل "عيسى عروب" ابن الـ4 سنوات في منطقة الضنية، حيث قضا غرقًا داخل إحدى "برك المياه".

وكان قد تم نقله إلى مستشفى سير بحالة حرجة لكنه ما لبث أن فارق الحياة.