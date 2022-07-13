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لبنان
في الضنية... طفل تنتهي حياته غرقًا
Lebanon 24
13-07-2022
|
13:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل "عيسى عروب" ابن الـ4 سنوات في منطقة الضنية، حيث قضا غرقًا داخل إحدى "برك المياه".
وكان قد تم نقله إلى مستشفى سير بحالة حرجة لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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