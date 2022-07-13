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لبنان
ياسين ممثلًا بري وميقاتي خلال إزاحة الستارة عن نصب الشهيد باسل فليحان: وقفة ضد العنف السياسي
Lebanon 24
13-07-2022
|
13:00
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أقام مجلس بلدية بيروت وشركة "سوليدير" وعائلة الشهيد باسل فليحان احتفالا لإزاحة الستارة عن نصب الشهيد باسل فليحان التذكاري في محيط السان جورج في بيروت، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، وحشد من الفاعليات السياسية والنيابية.
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وقال ياسين: "نقف بعد 17 عاماً على الغياب وقفةً ليس لتخليدِ الشخص بل لنَشرِ أفكارِه حول الحريةِ السياسية والاقتصادية وللتذكير بأعماله حول الاصلاحات والتحديثِ في مؤسسات الدولة وحبِه الكبير لوطنه. وهذا هو جوهرُ الذكرى. أن نؤمنَ بالبلد وبمنطقِ الدولة وان نعملَ لاصلاحِه وبناءِ مؤسساتِه القوية وازدهارِ اقتصاده. كم نحن بأمسّ الحاجةِ لذلك يا باسل. إنها وَقفةٌ ايضاً ضد العنف السياسي ومنطقِ الشر والغاءِ الآخر، ودعوةٌ لتغليبِ الحوارِ والتعدديةِ والمواطَنةِ الصالحة، وهي المبادئ التي رسّخها باسل بممارستِه وبنهجِه".
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