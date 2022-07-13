في البداوي...إشكال أمام أحد الأفران وسقوط إصابة

وقع إشكال أمام أفران الريداني في البداوي بين عدد من المواطنين على خلفية الدور في الطابور، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وتطور الإشكال إلى إطلاق رصاص ما أدى إلى إصابة شخص تم نقله للمستشفى.

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