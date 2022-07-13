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لبنان

في البداوي...إشكال أمام أحد الأفران وسقوط إصابة

Lebanon 24
13-07-2022 | 16:16
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وقع إشكال أمام أفران الريداني في البداوي بين عدد من المواطنين على خلفية الدور في الطابور، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

وتطور الإشكال إلى إطلاق رصاص ما أدى إلى إصابة شخص تم نقله للمستشفى.
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