تتحدّث معلومات عن أن موظفين حصراً في عدد من الوزارات التي لا بديل عن خدماتها، لا يذهبون إلى عملهم إلا بناءً على "compromis" تتضمّن الأجرة والعمل ووقته أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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