تفاعلت قضية التمييز بين رواتب موظفي القطاع العام لجهة الزيادات المحققة، بعد الخطوة التي اعتمدت لتحسين معاشات القضاة، مما يؤسّس لأزمات غير قابلة للمعالجة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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