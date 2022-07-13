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لبنان

حادث سير مروّع بين سيارتين على أوتوستراد القلمون

Lebanon 24
13-07-2022 | 18:05
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وقع حادث سير مروّع بين سيارتين على أوتوستراد القلمون بإتجاه طرابلس أسفر عن سقوط إحدى السيارات داخل أرض محاذية للاوتوستراد.
وقد هرعت فرق الاسعاف الى المكان بعد سقوط عدّة جرحى من ضمنهم عنصر في الجيش.
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حادث سير

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